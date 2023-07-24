نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الإثنين 24 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة على ساحل البريقة وعلى الساحل الممتد من ساحل درنة إلى خليج ببا تصل سرعته إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة يوم الغد على ساحل سرت.

• رياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه تتحول صباح غد إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، وتكون شمالية غربية إلى بحري اليوم على ساحل سرت سرعتها بين 5 و15 عقدة

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 مترا.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.