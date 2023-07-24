الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تراجع موجة الحر على مناطق شمال غرب البلاد مساء الأربعاء.

ونوهت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى تأثر أغلب مناطق ليبيا بموجة حر تسببت في ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الإثنين، نتيجة الكتلة الهوائية الساخنة.

وتكون درجات الحرارة بين 36 و43 درجة مئوية على المناطق الساحلية, وعلى مناطق الدواخل والجنوب بين 41 و45 درجة مئوية، وتصل غدا إلى 47 درجة مئوية على بعض مناطق شمال غرب البلاد.

راس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على المناطق الساحلية بينما تكون جنوبية شرقية على الدواخل خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية على أغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على المناطق الساحلية بين 38 و43 درجة مئوية، وتسجل على الدواخل بين 41 و45 درجة مئوية، وتصل غدا إلى 47 درجة مئوية على بعض مناطق الشمال الغربي.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: صافية مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بنغازي.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غـات -غدامس- الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية على أغلب المناطق, بينما تكون جنوبية شرقية على غدامس والحمادة خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و45 درجة مئوية.