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المفوضية الأوروبية تدعو إلى «مقاربة براغماتية» بشأن الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يوليو 2023, 03:38 مساء
المفوضية الأوروبية تدعو إلى «مقاربة براغماتية» بشأن الهجرة
المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة في روما، الأحد 23 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
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دعت المفوضية الأوروبية إلى ضرورة تبني مقاربة براغماتية لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية والبحث عن حلول مخصصة لدول منطقة البحر المتوسط، مشددة على ضرورة أن تكون الشراكة الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي نموذجًا لاتفاق مع دول المنطقة.

وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين في كلمة أمام مؤتمر روما الدولي بشأن الهجرة، اليوم الأحد، «نجتمع في روما من أجل هدف مشترك وهو تحويل المؤتمر إلى فرصة لإقامة شراكة قوية مستدامة، كلنا ننتمي إلى نفس المنطقة على ضفاف المتوسط وتربطنا أواصر اجتماعية واقتصادية والتعاون بين الشمال والجنوب».

محاولات وقف تدفقات الهجرة
وأضافت فون دير لاين «نحاول تغيير هذا الوضع المرير.. نواجه التداعيات الكارثية لتغيُّر المناخ.. علينا منع فقدان الأرواح المأساوي في البحر المتوسط..» في إشارة إلى تدفقات الهجرة التي تنطلق صوب الشواطئ الأوروبية.

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ورأت المسؤولة الأوروبية أن معالجة هذه القضية تتطلب «استراتيجيات شاملة في الاستثمار والتجارة والتنمية والبنية التحتية تعتمد على التضامن والسيادة والمسؤولية المشتركة، وفكر في تغير المناخ..».

ولفتت فون دير لاين إلى الاستثمار الأوروبي في الطاقة النظيفة، والحاجة إلى استيراد قدر كبيرة من الطاقة من الخارج»، مبينة أن إنتاج الطاقة النظيفة في أوروبا «يتكلف 10 سنتان وسنتين فقط في تونس».

الاتفاق الأوروبي مع تونس
وقالت المسؤولة الأوروبية إن «تونس تملك وفرة في الطاقة النظيفة، وهذا يوفر مكسبًا لنا». مضيفة أن «تونس مهتمة ببناء القدرات للاستهلاك المحلي والتصدير، ونعمل مع تونس للتصدي للتغير المناخي»، مشددة على ضرورة «أن يكون اتفاقنا مع تونس نموذجًا لاتفاق مع دول المنطقة».

كما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى «تبني مقاربة براغماتية» والبحث عن «حلول مخصصة والاستثمار في الطاقة النظيفة»، مشيرة إلى تمتع منطقة البحر المتوسط بموارد ضخمة ومتنوعة للطاقة المتجددة، وطموح دول المنطقة لتكون مركزا للطاقة المتجددة.

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