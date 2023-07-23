وزير الخارجية المصري السابق يعلق على مبادرة باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط: علاء حموده

علق وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي على مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، التي طرحها في فبراير العام الجاري، وتستهدف إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في نهاية 2023.

وقال فهمي، في حوار نشرته جريدة «الوسط» الخميس الماضي: «الوضع الليبي الحالي هو نتاج تقويض مؤسسات الدولة الوطنية على مدى عقود طويلة منذ عصر العقيد معمر القذافي وما بعده، وعلينا العودة لأعمدة وأسس الدولة الوطنية الطبيعية»

وتساءل الوزير المصري السابق: «كيف نشهد انتخابات دون مراعاة أن هناك مصالح مختلفة بين الشرق والغرب وطموحات سياسية شرقا وغربا وجنوبا؟ّ!. في تقديري، فإن ذلك لن يتم إلا من خلال التمسك بأسس الدولة الوطنية بموازاة المواءمة بين المصالح المختلفة على أساس فيدرالي».

نبيل فهمي: مساران متوازيان في ليبيا بين بناء المؤسسات ومواءمات المصالح

طرح باتيلي مبادرته في السابع والعشرين من فبراير الماضي، وترتكز على خارطة طريق، للوصول إلى الانتخابات في نهاية 2023. واعتبر فهمي أنه «لا يوجد حل سهل في ليبيا مع انكسار مؤسسات الدولة الوطنية ومقوماتها».

وزير خارجية مصر السابق نبيل فهمي إلى «الوسط»: ليس المطلوب «غالب أو مغلوب» في ليبيا.. والحل قد يكون «فيدراليا»

نبيل فهمي عن فترة عمله وزيرا لخارجية مصر: زرت رام الله المحتلة ولم أستطع الذهاب إلى ليبيا



وأكد وزير الخارجية المصري السابق: «يجب أن يكون الخطاب السياسي الموجه إلى ليبيا والليبيين هو الاستقرار، الذي لن يحدث إلا باحترام أسس الدولة الوطنية، وفي الوقت نفسه ليس المطلوب أن يكون هناك غالب أو مغلوب في المعادلة الليبية، لأن الجميع دفع فاتورة الماضي، بل يجب أن يكون الغالب هو المصلحة الوطنية الليبية والهوية الليبية».

وتابع السفير نبيل فهمي: «من الصعب الحديث النظري عن ليبيا، بل يجب أن أطرح على الكيانات السياسية والمعنيين وأصحاب المصالح سبل تحقيق أهدافهم وتأمين مصالحهم عمليا، ومن ثم علينا أن نتعامل على مسارين متوازيين بين بناء وحماية المؤسسات ومواءمات المصالح».

تعتمد مبادرة المبعوث الأممي على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، لتسريع انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، حيث زار باتيلي أخيرا دول جنوب ليبيا، لدعم هذا الانسحاب.