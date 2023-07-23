نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (23 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة، مساء اليوم الأحد، على ساحل البريقة، والساحل الممتد من ساحل درنة إلى خليج، وستصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة صباح اليوم على ساحل سرت.

• الرياح شمالية شرقية متغيرة الاتجاه، وتكون شمالية غربية إلى بحري غدا على ساحل سرت الساحل، وتتراوح سرعتها بين 5 و10 عقد.

• ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 متر.

• البحر هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.