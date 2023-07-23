نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (23 يوليو 2023)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة، مساء اليوم الأحد، على ساحل البريقة، والساحل الممتد من ساحل درنة إلى خليج، وستصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة صباح اليوم على ساحل سرت.
• الرياح شمالية شرقية متغيرة الاتجاه، وتكون شمالية غربية إلى بحري غدا على ساحل سرت الساحل، وتتراوح سرعتها بين 5 و10 عقد.
• ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 متر.
• البحر هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة صباح الغد على ساحل بنغازي.
• الرياح شمالية غربية إلى بحري على معظم الساحل، وتكون غربية إلى جنوبية غربية على ساحل شحات، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 - 1.25 متر، ويصل إلى 1.50 متر ظهر الغد على ساحل درنة وطبرق.
• البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق.
• درجة حرارة سطح البحربين 26 و28 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة، وتكون متوسطة إلى ضعيفة على الساحل الممتد من بنغازي إلى المرج هذه الليلة وصباح الغد، وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف.
تعليقات