الأرصاد: أجواء ساخنة على ليبيا (الأحد 23 يوليو 2023)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استمرار الأجواء الساخنة علي غالبية مناطق ليبيا.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على المناطق الساحلية بين 36 و40 درجة مئوية، وعلي الدواخل بين 42 و45 درجة مئوية، وتسجل زيادة غدا على غالبية المناطق.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلي غربية، معتدلة السرعة، وتنشط علي المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و40 درجة مئوية، وتسجل 45 درجة مئوية علي الدواخل, وزيادة غدا علي غالبية المناطق.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و45 درجة مئوية.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و44 درجة مئوية.
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