الأرصاد: أجواء ساخنة على ليبيا (الأحد 23 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استمرار الأجواء الساخنة علي غالبية مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على المناطق الساحلية بين 36 و40 درجة مئوية، وعلي الدواخل بين 42 و45 درجة مئوية، وتسجل زيادة غدا على غالبية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلي غربية، معتدلة السرعة، وتنشط علي المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و40 درجة مئوية، وتسجل 45 درجة مئوية علي الدواخل, وزيادة غدا علي غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و45 درجة مئوية.