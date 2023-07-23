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الأرصاد: أجواء ساخنة على ليبيا (الأحد 23 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يوليو 2023, 09:56 صباحا
الأرصاد: أجواء ساخنة على ليبيا (الأحد 23 يوليو 2023)
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الأحد. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استمرار الأجواء الساخنة علي غالبية مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على المناطق الساحلية بين 36 و40 درجة مئوية، وعلي الدواخل بين 42 و45 درجة مئوية، وتسجل زيادة غدا على غالبية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلي غربية، معتدلة السرعة، وتنشط علي المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و40 درجة مئوية، وتسجل 45 درجة مئوية علي الدواخل, وزيادة غدا علي غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و45 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و44 درجة مئوية.

الأرصاد: أجواء ساخنة على ليبيا (الأحد 23 يوليو 2023)
الأرصاد: أجواء ساخنة على ليبيا (الأحد 23 يوليو 2023)
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