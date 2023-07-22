ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء قسم شرطة النجدة في طرابلس، اليوم السبت، سيارة «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنها، على ما أعلنت مديرية أمن العاصمة.

وتمكن أعضاء القسم من ضبط السيارة وهي من نوع «سامسونج» في التمركز الأمني الإشارة الضوئية وادي الربيع، وفق بيان مقتضب صادر عن المديرية.

«مرور طرابلس» يضبط سيارة مسروقة من بنغازي منذ 2013

ضبط سيارة مسروقة منذ 10 سنوات في طرابلس

وبالتبليغ عنها في غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس تبين أنها مطلوبة لمركز شرطة الأوسط ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.