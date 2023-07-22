مديرية أمن بنغازي تعلن القبض على تشكيل عصابي «خطير»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مديرية أمن بنغازي إن مركز شرطة النواقية ألقى القبض على تشكيل عصابي خطير يمتهن سلب المواطنين والعمالة الوافدة بقوة السلاح.

وحسب تفاصيل أوردتها المديرية في بيان، فقد تلقى المركز شكوى ضد أربعة أشخاص على متن مركبة آلية نوع هيونداي قراند سوداء اللون اقتحم منزل للعمالة الوافدة وسلبهم.

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القبض على أفراد التشكيل العصابي متلبسين

وألقى أعضاء مجموعة التحريات القبض على الأشخاص الأربعة متلبسين في مكان الواقعة، وضُبط في سيارتهم شاشة عرض مرئي (32 بوصة) و11 هاتفا محمولا وسلاحين ناريين وأسلحة بيضاء وماكينة قص سراميك ومبلغ 2240 دينار.

وتبين أن الأول يُدعى (أ.أ.ح) من مواليد 2003، والثاني (س.ع.ص) من مواليد 2005، والثالث (م.م.س) من مواليد 1999، والرابع (م.ح.أ) من مواليد 1984، واعترفوا بعدة وقائع سلب بقوة السلاح استهدفت مواطنين وعمالة وافدة وسرقة أغنام.

مضبوطات مع أفراد التشكيل العصابي عقب القبض عليهم، 22 يوليو 2023. (مديرية أمن بنغازي)

سيارة أفراد التشكيل العصابي، 22 يوليو 2023. (مديرية أمن بنغازي)