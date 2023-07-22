مدعي «الجنائية الدولية»: نحتاج شراكات حقيقية لإنجاح مهمتنا في ليبيا

قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم السبت، إن الادعاء العام للمحكمة «يحتاج شراكات حقيقية لإنجاح مهمته في ليبيا»، وذلك في تصريح إلى قناة «العربية-الحدث».
يأتي تصريح خان بعد شهرين من إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي في 11 مايو الماضي، إذ أشاد «بتعاون حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع المحكمة»، وأشار إلى «تحقيق تقدم ملموس نتيجة التحقيقات الميدانية في ليبيا»، موضحا أنه استشعر «التفاؤل في الأشهر الستة الماضية».
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إحاطة خان أمام مجلس الأمن
وفي الإحاطة نفسها أمام مجلس الأمن، ذكر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة «جمعت أكثر من 500 دليل في ليبيا وقمنا بمراجعة صور الأقمار الصناعية» بشأن جرائم الحرب المرتكبة هناك»، مشيرا إلى «إصدار أوامر قبضٍ جديدة بشأن متهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا». وأكد خان أن المحكمة على تواصل مع أهالي الضحايا والناجين من الانتهاكات في ليبيا، مشيرا إلى أن الحافز الذي دفع مجلس الأمن والمحكمة للاهتمام بالملف الليبي «ليس سياسيا».
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