مدعي «الجنائية الدولية»: نحتاج شراكات حقيقية لإنجاح مهمتنا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم السبت، إن الادعاء العام للمحكمة «يحتاج شراكات حقيقية لإنجاح مهمته في ليبيا»، وذلك في تصريح إلى قناة «العربية-الحدث».

يأتي تصريح خان بعد شهرين من إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي في 11 مايو الماضي، إذ أشاد «بتعاون حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع المحكمة»، وأشار إلى «تحقيق تقدم ملموس نتيجة التحقيقات الميدانية في ليبيا»، موضحا أنه استشعر «التفاؤل في الأشهر الستة الماضية».

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