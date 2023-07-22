بالصور.. آثار انفجار خط مياه «أجدابيا - الزويتينة»

القاهرة - بوابة الوسط

نشر جهاز النهر الصناعي، اليوم السبت، صورا توضح عمليات سحب مياه، ضمن جهود احتواء أزمة انفجار خط مياه «أجدابيا - الزويتينة».

وأظهرت الصور، التي نشرها الجهاز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مظاهر التخريب الذي لحق بخط المياه في الحادث الذي وقع الخميس الماضي.

صيانة خط «أجدابيا - الزويتينة»

ومن المتوقع أن تستغرق عملية صيانة الخط أسبوعا، مما قد يترتب عليه إيقاف الإمداد المائي بالكامل عن مدينة بنغازي. وفق تصريحات سابقة للناطق باسم جهاز «النهر الصناعي»، صلاح الساعدي.

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وقال الساعدي إن إدارة الجهاز، بالتنسيق مع جهاز استثمار مياه النهر الصناعي - سهل بنغازي، وجهت بتزويد المدينة بكمية من المياه تقدَّر بـ200 ألف متر مكعب المتوافرة في خزان عمر المختار الكبير. ونوه إلى «توفير أكثر من 10 آلات غرف (كاشيك)، وأكثر من خمسة وعشرين صهريج نقل مياه، وأكثر من ثماني مضخات سحب من قِبل الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وبلدية أجدابيا. ناهيك عن معدات وآليات الجهاز».

عمليات إصلاح التخريب الذي لحق بخط مياه «أجدابيا - الزويتينة» إثر انفجار الخميس الماضي. (النهر الصناعي)

عمليات إصلاح التخريب الذي لحق بخط مياه «أجدابيا - الزويتينة» إثر انفجار الخميس الماضي. (النهر الصناعي)