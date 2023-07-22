بالصور.. صيانة محطة مياه في النهر الصناعي بالزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أمس الجمعة استمرار أعمال صيانة المحطة 41 في منطقة الزويتينة، ضمن جهود احتواء أزمة انفجار خط مياه «أجدابيا - الزويتينة».

وأشار الجهاز، في بيان، إلى استمرار أعمال تجهيز منطقة العمل على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية، بينما تستمر أعمال سحب المياه حول الأنبوب المتضرر، حتى يمكن إجراء أعمال الكشف وتقييم الضرر.

ونوه إلى «توفير أكثر من 10 آلات غرف (كاشيك)، وأكثر من خمسة وعشرين صهريج نقل مياه، وأكثر من ثماني مضخات سحب من قِبل الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وبلدية أجدابيا. ناهيك عن معدات وآليات الجهاز».

إصلاح خط مياه أجدابيا - الزويتينة قد يستغرق أسبوعا

يوم الخميس، وقع انفجار في خط مياه «أجدابيا - الزويتينة»، بينما قرر النائب العام المستشار الصديق الصور إجراء تحقيق، لمعرفة أسباب الحادث.

بالصور.. تعليمات من حماد بالكشف عن ملابسات الانفجار بخط مياه النهر الصناعي

النهر الصناعي: أعمال صيانة المحطة المتضررة بأجدابيا قد تستمر أسبوعا

بعد حادثة التسرب.. النهر الصناعي يمد بنغازي بـ200 ألف متر مكعب من المياه

ولا يستبعد جهاز النهر الصناعي أن تستغرق عملية صيانة الخط أسبوعاً، مما قد يترتب عليه إيقاف الإمداد المائي بالكامل عن مدينة بنغازي، وفق الناطق باسم جهاز «النهر الصناعي»، صلاح الساعدي، وقال إن «إدارة الجهاز، بالتنسيق مع جهاز استثمار مياه النهر الصناعي - سهل بنغازي، وجهت بتزويد المدينة بكمية من المياه تقدَّر بـ200 ألف متر مكعب المتوافرة في خزان عمر المختار الكبير. وناشد المواطنين «المحافظة على المياه، وترشيد استهلاكها قدر الإمكان».

كما نوّه الساعدي، في تصريحات نقلتها صفحة «النهر الصناعي» على «فيسبوك»، إلى أن كمية المياه المتسربة «كبيرة جداً»، ويجري راهناً العمل على سحبها، كي تستطيع فرق الصيانة دخول المحطة ودراسة العطل وإصلاحه.

من أعمال صيانة المحطة 41 في منطقة الزويتينة، 21 يوليو 2023. (النهر الصناعي)

من أعمال صيانة المحطة 41 في منطقة الزويتينة، 21 يوليو 2023. (النهر الصناعي)

من أعمال صيانة المحطة 41 في منطقة الزويتينة، 21 يوليو 2023. (النهر الصناعي)

من أعمال صيانة المحطة 41 في منطقة الزويتينة، 21 يوليو 2023. (النهر الصناعي)

من أعمال صيانة المحطة 41 في منطقة الزويتينة، 21 يوليو 2023. (النهر الصناعي)

من أعمال صيانة المحطة 41 في منطقة الزويتينة، 21 يوليو 2023. (النهر الصناعي)