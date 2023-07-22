نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي ( السبت 2 يوليو 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون البحر خفيف الموج، وقليل الاضطراب ظهر الغد على ساحل درنة وطبرق.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية.
• الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، وتتحول صباح غد إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس، وشمالية غربية على باقي الساحل، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.
• ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 متر.
• البحر هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات هذه الليلة، وفى الصباح الباكر، وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف.
• السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحياناً على ساحل الجبل الأخضر.
• الرياح شمالية غربية على معظم الساحل، وتكون غربية إلى جنوبية غربية على ساحل شحات، وسرعتها ما بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، ويصل إلى 1.5 متر ظهر غد على ساحل درنة وطبرق.
• البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب ظهر الغد على ساحل درنة وطبرق.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.
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