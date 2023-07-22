  • Alwasat News
Atwasat

نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي ( السبت 2 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يوليو 2023, 11:44 صباحا
نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي ( السبت 2 يوليو 2023)
نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون البحر خفيف الموج، وقليل الاضطراب ظهر الغد على ساحل درنة وطبرق. 

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية.
• الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، وتتحول صباح غد إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس، وشمالية غربية على باقي الساحل، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.
• ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 متر.
• البحر هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات هذه الليلة، وفى الصباح الباكر، وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف.
• السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحياناً على ساحل الجبل الأخضر.
• الرياح شمالية غربية على معظم الساحل، وتكون غربية إلى جنوبية غربية على ساحل شحات، وسرعتها ما بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، ويصل إلى 1.5 متر ظهر غد على ساحل درنة وطبرق.
• البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب ظهر الغد على ساحل درنة وطبرق.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي ( السبت 2 يوليو 2023)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات من الجدل

باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات...
محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية تبدأ في 20 مايو 2024

محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية تبدأ في 20 مايو 2024
شاهد.. الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي ويتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة

شاهد.. الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي ويتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة
كاريكاتير خيري - حرية الرأي في السويد

كاريكاتير خيري - حرية الرأي في السويد
قلق من تبعاتها.. أداة من «غوغل» تعمل بالذكاء الصناعي لكتابة النصوص الإخبارية

قلق من تبعاتها.. أداة من «غوغل» تعمل بالذكاء الصناعي لكتابة النصوص الإخبارية
النصر السعودي يفاوض ساديو ماني

النصر السعودي يفاوض ساديو ماني
هاري كين يقرر عدم تجديد عقده مع توتنهام

هاري كين يقرر عدم تجديد عقده مع توتنهام
كاريكاتير حليم - تشكيل لجنة مالية عليا للتوزيع العادل للثروة

كاريكاتير حليم - تشكيل لجنة مالية عليا للتوزيع العادل للثروة
اليوم.. الاتحاد والأهلى بنغازى في نهائي كأس ليبيا لكرة السلة

اليوم.. الاتحاد والأهلى بنغازى في نهائي كأس ليبيا لكرة السلة
لاوتارو مارتينيز يتلقى عرضا خياليا من نادٍ سعودي

لاوتارو مارتينيز يتلقى عرضا خياليا من نادٍ سعودي
غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين

غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين
«المعرفة الاستعمارية».. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ومحيطها

«المعرفة الاستعمارية».. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ومحيطها
وزير خارجية مصر السابق نبيل فهمي إلى «الوسط»: ليس المطلوب «غالب أو مغلوب» في ليبيا.. والحل قد يكون «فيدراليا»

وزير خارجية مصر السابق نبيل فهمي إلى «الوسط»: ليس المطلوب «غالب أو مغلوب» في ...
النيابة العامة تحقق في سبب تلف خط نقل مياه النهر الصناعي لأجدابيا

النيابة العامة تحقق في سبب تلف خط نقل مياه النهر الصناعي لأجدابيا
أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء

أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء
في العدد 400: المصالحة بين برازافيل وباريس.. وتفاقم أزمة المهاجرين

في العدد 400: المصالحة بين برازافيل وباريس.. وتفاقم أزمة المهاجرين
محكمة أجدابيا الابتدائية تعين لجنة حراسة قضائية على الإيرادات النفطية تضم الصديق الكبير ومرعي البرعصي

محكمة أجدابيا الابتدائية تعين لجنة حراسة قضائية على الإيرادات النفطية تضم الصديق...
«حكومة الوحدة»: إلزام جهات العمل بـ5 إجراءات للحد من المشاكل الصحية للعاملين في درجات الحرارة المرتفعة

«حكومة الوحدة»: إلزام جهات العمل بـ5 إجراءات للحد من المشاكل الصحية للعاملين في ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مستشفى صبراتة التعليمي يقرر عدم استقبال حالات مرضية بعد توقف إمداد الأكسجين
مستشفى صبراتة التعليمي يقرر عدم استقبال حالات مرضية بعد توقف ...
القبض على مطلوب لدى مركز شرطة صرمان
القبض على مطلوب لدى مركز شرطة صرمان
بالصور.. إغلاق مخبز مخالف للاشتراطات الصحية في يفرن
بالصور.. إغلاق مخبز مخالف للاشتراطات الصحية في يفرن
نبيل فهمي عن فترة عمله وزيرا لخارجية مصر: زرت رام الله المحتلة ولم أستطع الذهاب إلى ليبيا
نبيل فهمي عن فترة عمله وزيرا لخارجية مصر: زرت رام الله المحتلة ...
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا (السبت 22 يوليو 2023)
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا (السبت 22 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي...
المزيد
بالصور.. صيانة محطة مياه في النهر الصناعي بالزويتينة
بالصور.. صيانة محطة مياه في النهر الصناعي بالزويتينة...
قلق أممي بشأن الاحتجاز القسري لمهاجرين ولاجئين في ليبيا
قلق أممي بشأن الاحتجاز القسري لمهاجرين ولاجئين في ليبيا...
نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي ( السبت 2 يوليو 2023)
نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي ( السبت 2 يوليو......
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا (السبت 22 يوليو 2023)
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا (السبت 22......
نبيل فهمي عن فترة عمله وزيرا لخارجية مصر: زرت رام الله المحتلة ولم أستطع الذهاب إلى ليبيا
نبيل فهمي عن فترة عمله وزيرا لخارجية مصر: زرت رام الله ......
المزيد