نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي ( السبت 2 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون البحر خفيف الموج، وقليل الاضطراب ظهر الغد على ساحل درنة وطبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية.

• الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، وتتحول صباح غد إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس، وشمالية غربية على باقي الساحل، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.

• ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 متر.

• البحر هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.