الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا (السبت 22 يوليو 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، استمرار درجات الحرارة المرتفعة على غالبية مناطق ليبيا.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 36 و42 درجة مئوية.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية، معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و44 درجة مئوية.
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