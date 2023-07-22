الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا (السبت 22 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، استمرار درجات الحرارة المرتفعة على غالبية مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 36 و42 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية، معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.