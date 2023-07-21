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حماد يبحث مع مهندسي النهر الصناعي تجاوز الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 10:02 مساء
حماد يبحث مع مهندسي النهر الصناعي تجاوز الأزمة
أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال في خط النهر الصناعي بعد التسرب الذي حدث في المنطقة، 21 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الجمعة، إن «تسخير كافة الامكانات لتجاوز الأزمة الراهنة كان محور النقاش بين رئيس الحكومة أسامة حماد وعدد من المهندسين المختصين بإدارة جهاز النهر الصناعي في بلدية أجدابيا». وحسب بيان للحكومة، «بحث رئيس الحكومة الحلول السريعة لمعالجة التسرب الذي وقع بإحدى الوصلات الرئيسية لمشروع النهر الصناعي في مدينة أجدابيا، وحث على حل المشكلة في أسرع وقت».

ووقع انفجار بأحد خطوط المياه في المحطة «41+360» الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة أجدابيا، مما تسبب في غرق مزارع وهدر كميات من المياه تقدر بنحو 500 ألف لتر مكعب، وذلك قبل أن يعلن جهاز النهر الصناعي السيطرة على التسريب.

حماد يطالب بضرورة الكشف عن ملابسات الانفجار
وفي وقت سابق أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب تعليمات بضرورة الكشف عن ملابسات الانفجار الذي وقع بأحد خطوط المياه في المحطة «41+360» الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة أجدابيا، وطلب «التعاون مع التحقيقات الجارية من النيابة العامة ومكتب النائب العام وضرورة تعاون جميع الجهات مع التحقيقات الجارية»، وفق بيان صادر عن الحكومة.

وقال مدير الإدارة إن إدارة جهاز النهر الصناعي، بالتنسيق مع جهاز استثمار مياه النهر الصناعي في سهل بنغازي، زودت بنغازي بنحو 200 ألف متر مكعب من المياه المتوافرة بخزان عمر المختار الكبير، وفق بيان منشور على صفحة النهر الصناعي على «فيسبوك». وناشد المواطنين ضرورة المحافظة على المياه، وترشيد استهلاكها قدر الإمكان.

من جهته، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى وزارة الحكم المحلي وجهاز النهر الصناعي بصيانة خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي، وتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة من انفجاره، الذي أدى إلى وقوع أضرار مادية في الشوارع وممتلكات المواطنين.

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