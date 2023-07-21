استمرار أعمال البناء حول قوس «ماركوس أوريليوس» بطرابلس.. الولدة يأسف ويجدد النداء

القاهرة - بوابة الوسط

عبر رئيس لجنة استرجاع الآثار المهربة مندوب ليبيا السابق لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونسكو» الدكتور حافظ الولدة، عن الأسف لعدم استجابة جهاز إدارة المدينة القديمة أو جهاز تطوير مدينة طرابلس أو مصلحة الآثار الليبية لردود الفعل والنقد والاقتراحات والمخاوف التي أثارتها أعمال البناء حول قوس «ماركوس أوريليوس» في طرابلس.

وجدد الولدة في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» النداء بوقف البناء، قائلا إن «القوس يتعرض إلي ظروف خارجية مثل الأعمال الحالية التي تجري حوله منها استعمال الآلات الثقيلة»، منبها إلى أن المسؤولين «لم يغلفوا القوس ولوحات المنحوتات الرخامية الفريدة لحمايته من الأعمال الانشائية الجارية، وكذلك الظروف الداخلية مثل نزول ملحوظ في أساساته، إذ قد يؤدي هذا إلى فقدان السمات المعمارية الأصلية، وإضعاف السلامة الهيكلية».

6 مخاطر رئيسية على قوس «ماركوس أوريليوس»

وسبق أن طالب رئيس لجنة استرجاع الآثار المهربة مندوب ليبيا السابق لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونسكو»، بضرورة وقف أعمال البناء المستمرة حول قوس «ماركوس أوريليوس» بالمدينة القديمة في طرابلس، منتقدًا استمرار تنفيذها دون إجراء الدراسات اللازمة لتقييم المخاطر على الأثر التاريخي في العاصمة.

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وكتب الولدة عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» في 28 يونيو الماضي قائلًا: «لا بُد من إيقاف الاستمرار في بناء المدرج في محيط قوس ماركوس (بالبومشي/ طوب البناء الإسمنتي) ودون القيام بدراسة تقييم المخاطر لقوس «ماركوس أوريليوس» وترميم القوس وصيانته ودعمه قبل البدء في هذا المشروع غير المدروس».

وأشار الدبلوماسي الليبي السابق إلى أن هذا المشروع مستمر دون فهم سياق المخاطر وكافة الجوانب ذات الصلة التي توجد فيها أصول هذا الثرات الفريد لطرابلس، التي أوضحها في تسع نقاط، عبر منشورين سابقين.

أعمال البناء بمحيط قوس «ماركوس أوريليوس» بالمدينة القديمة في طرابلس. (حافظ الولدة)

أعمال البناء بمحيط قوس «ماركوس أوريليوس» بالمدينة القديمة في طرابلس. (حافظ الولدة)

أعمال البناء بمحيط قوس «ماركوس أوريليوس» بالمدينة القديمة في طرابلس. (حافظ الولدة)