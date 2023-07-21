  • Alwasat News
Atwasat

استمرار أعمال البناء حول قوس «ماركوس أوريليوس» بطرابلس.. الولدة يأسف ويجدد النداء

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 08:35 مساء
استمرار أعمال البناء حول قوس «ماركوس أوريليوس» بطرابلس.. الولدة يأسف ويجدد النداء
أعمال البناء بمحيط قوس «ماركوس أوريليوس» بالمدينة القديمة في طرابلس. (حافظ الولدة)
alwasat radio

 عبر رئيس لجنة استرجاع الآثار المهربة مندوب ليبيا السابق لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونسكو» الدكتور حافظ الولدة، عن الأسف لعدم استجابة جهاز إدارة المدينة القديمة أو جهاز تطوير مدينة طرابلس أو مصلحة الآثار الليبية لردود الفعل والنقد والاقتراحات والمخاوف التي أثارتها أعمال البناء حول قوس «ماركوس أوريليوس» في طرابلس.

وجدد الولدة في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» النداء بوقف البناء، قائلا إن «القوس يتعرض إلي ظروف خارجية مثل الأعمال الحالية التي تجري حوله منها استعمال الآلات الثقيلة»، منبها إلى أن المسؤولين «لم يغلفوا القوس ولوحات المنحوتات الرخامية الفريدة لحمايته من الأعمال الانشائية الجارية، وكذلك الظروف الداخلية مثل نزول ملحوظ في أساساته، إذ قد يؤدي هذا إلى فقدان السمات المعمارية الأصلية، وإضعاف السلامة الهيكلية».

6 مخاطر رئيسية على قوس «ماركوس أوريليوس»
وسبق أن طالب رئيس لجنة استرجاع الآثار المهربة مندوب ليبيا السابق لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونسكو»، بضرورة وقف أعمال البناء المستمرة حول قوس «ماركوس أوريليوس» بالمدينة القديمة في طرابلس، منتقدًا استمرار تنفيذها دون إجراء الدراسات اللازمة لتقييم المخاطر على الأثر التاريخي في العاصمة.

ليبيا تطالب «اليونسكو» برفع اسم «غدامس» القديمة من قائمة المواقع الأثرية المهددة بالخطر 
مندوب ليبيا لدى اليونسكو يحث الدولة الليبية على الانضمام إلى اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي

وكتب الولدة عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» في 28 يونيو الماضي قائلًا: «لا بُد من إيقاف الاستمرار في بناء المدرج في محيط قوس ماركوس (بالبومشي/ طوب البناء الإسمنتي) ودون القيام بدراسة تقييم المخاطر لقوس «ماركوس أوريليوس» وترميم القوس وصيانته ودعمه قبل البدء في هذا المشروع غير المدروس». 

وأشار الدبلوماسي الليبي السابق إلى أن هذا المشروع مستمر دون فهم سياق المخاطر وكافة الجوانب ذات الصلة التي توجد فيها أصول هذا الثرات الفريد لطرابلس، التي أوضحها في تسع نقاط، عبر منشورين سابقين.

أعمال البناء بمحيط قوس «ماركوس أوريليوس» بالمدينة القديمة في طرابلس. (حافظ الولدة)
أعمال البناء بمحيط قوس «ماركوس أوريليوس» بالمدينة القديمة في طرابلس. (حافظ الولدة)
أعمال البناء بمحيط قوس «ماركوس أوريليوس» بالمدينة القديمة في طرابلس. (حافظ الولدة)
أعمال البناء بمحيط قوس «ماركوس أوريليوس» بالمدينة القديمة في طرابلس. (حافظ الولدة)
أعمال البناء بمحيط قوس «ماركوس أوريليوس» بالمدينة القديمة في طرابلس. (حافظ الولدة)
أعمال البناء بمحيط قوس «ماركوس أوريليوس» بالمدينة القديمة في طرابلس. (حافظ الولدة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي ويتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة

شاهد.. الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي ويتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة
كاريكاتير خيري - حرية الرأي في السويد

كاريكاتير خيري - حرية الرأي في السويد
قلق من تبعاتها.. أداة من «غوغل» تعمل بالذكاء الصناعي لكتابة النصوص الإخبارية

قلق من تبعاتها.. أداة من «غوغل» تعمل بالذكاء الصناعي لكتابة النصوص الإخبارية
النصر السعودي يفاوض ساديو ماني

النصر السعودي يفاوض ساديو ماني
هاري كين يقرر عدم تجديد عقده مع توتنهام

هاري كين يقرر عدم تجديد عقده مع توتنهام
كاريكاتير حليم - تشكيل لجنة مالية عليا للتوزيع العادل للثروة

كاريكاتير حليم - تشكيل لجنة مالية عليا للتوزيع العادل للثروة
اليوم.. الاتحاد والأهلى بنغازى في نهائي كأس ليبيا لكرة السلة

اليوم.. الاتحاد والأهلى بنغازى في نهائي كأس ليبيا لكرة السلة
لاوتارو مارتينيز يتلقى عرضا خياليا من نادٍ سعودي

لاوتارو مارتينيز يتلقى عرضا خياليا من نادٍ سعودي
غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين

غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين
«المعرفة الاستعمارية».. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ومحيطها

«المعرفة الاستعمارية».. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ومحيطها
وزير خارجية مصر السابق نبيل فهمي إلى «الوسط»: ليس المطلوب «غالب أو مغلوب» في ليبيا.. والحل قد يكون «فيدراليا»

وزير خارجية مصر السابق نبيل فهمي إلى «الوسط»: ليس المطلوب «غالب أو مغلوب» في ...
النيابة العامة تحقق في سبب تلف خط نقل مياه النهر الصناعي لأجدابيا

النيابة العامة تحقق في سبب تلف خط نقل مياه النهر الصناعي لأجدابيا
أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء

أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء
في العدد 400: المصالحة بين برازافيل وباريس.. وتفاقم أزمة المهاجرين

في العدد 400: المصالحة بين برازافيل وباريس.. وتفاقم أزمة المهاجرين
محكمة أجدابيا الابتدائية تعين لجنة حراسة قضائية على الإيرادات النفطية تضم الصديق الكبير ومرعي البرعصي

محكمة أجدابيا الابتدائية تعين لجنة حراسة قضائية على الإيرادات النفطية تضم الصديق...
«حكومة الوحدة»: إلزام جهات العمل بـ5 إجراءات للحد من المشاكل الصحية للعاملين في درجات الحرارة المرتفعة

«حكومة الوحدة»: إلزام جهات العمل بـ5 إجراءات للحد من المشاكل الصحية للعاملين في ...
4 حكام ليبيين يشاركون في إدارة مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية

4 حكام ليبيين يشاركون في إدارة مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه

رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. تعليمات من حماد بالكشف عن ملابسات الانفجار بخط مياه النهر الصناعي
بالصور.. تعليمات من حماد بالكشف عن ملابسات الانفجار بخط مياه ...
إصابة شخص في حادث سير على طريق براك - البرطمة
إصابة شخص في حادث سير على طريق براك - البرطمة
استمرار أعمال البناء حول قوس «ماركوس أوريليوس» بطرابلس.. الولدة يأسف ويجدد النداء
استمرار أعمال البناء حول قوس «ماركوس أوريليوس» بطرابلس.. الولدة ...
القبض على عدد من المتسولين في طرابلس
القبض على عدد من المتسولين في طرابلس
حماد يبحث مع مهندسي النهر الصناعي تجاوز الأزمة
حماد يبحث مع مهندسي النهر الصناعي تجاوز الأزمة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي...
المزيد
بالصور..إغلاق مخبز مخالف للاشتراطات الصحية في يفرن
بالصور..إغلاق مخبز مخالف للاشتراطات الصحية في يفرن...
القبض على مطلوب لدى مركز شرطة صرمان
القبض على مطلوب لدى مركز شرطة صرمان...
مستشفى صبراتة التعليمي يقرر عدم استقبال حالات مرضية بعد توقف إمداد الأكسجين
مستشفى صبراتة التعليمي يقرر عدم استقبال حالات مرضية بعد توقف......
حماد يبحث مع مهندسي النهر الصناعي تجاوز الأزمة
حماد يبحث مع مهندسي النهر الصناعي تجاوز الأزمة...
القبض على عدد من المتسولين في طرابلس
القبض على عدد من المتسولين في طرابلس...
المزيد