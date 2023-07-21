ليبيا تعزي الجزائر في ضحايا الحادث المروري بولاية تمنراست

القاهرة - بوابة الوسط

تقدمت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالعزاء في ضحايا حادث المرور المأسوي الذي تعرضت له حافلة لنقل الركاب، على طريق عام بولاية تمنراست في الجنوب الجزائرى وأسفر عن مصرع 34 وجرح 12 آخرين.

وعبرت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، عن «تعاطفها ومواساتها لذوي الضحايا، والتضامن مع المصابين سائلين الله الشفاء العاجل لهم».

مصرع 34 شخصا في حادث مروري بالجزائر