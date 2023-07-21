ليبيا تعزي الجزائر في ضحايا الحادث المروري بولاية تمنراست...

تقدمت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالعزاء في ضحايا حادث المرور المأسوي الذي تعرضت له حافلة لنقل الركاب، على طريق عام بولاية تمنراست في الجنوب الجزائرى وأسفر عن مصرع 34 وجرح 12 آخرين.
وعبرت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، عن «تعاطفها ومواساتها لذوي الضحايا، والتضامن مع المصابين سائلين الله الشفاء العاجل لهم».
مصرع 34 شخصا في حادث مروري بالجزائر
اصطدام بين حافلة وسيارة في الجزائر
ويوم الأربعاء، قال الدفاع المدني الجزائري في بيان إن الحادث تمثل بـ«اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة، أعقبه حريق». وأوضح أن «الضحايا الـ34 توفّوا حرقًا، فيما لا تزال عملية الإسعاف متواصلة» دون تفاصيل إضافية. وأفاد بيان للدرك الجزائري (تابع لوزارة الدفاع)، بأن «الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 01 بقرية أوتول في ولاية تمنراست».
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