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«خارجية الوحدة» تجدد رفضها استمرار تدنيس المصحف الشريف.. وتدين اقتحام السفارة السويدية في العراق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 05:31 مساء
«خارجية الوحدة» تجدد رفضها استمرار تدنيس المصحف الشريف.. وتدين اقتحام السفارة السويدية في العراق
مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رفضها القاطع لاستمرار سماح السلطات السويدية لمتطرفين بتدنيس نسخ من المصحف الشريف.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن إقدام أحد المتطرفين على إهانة وتدنيس نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية بالعاصمة السويدية ستوكهولم، يُمثل جريمة كراهية واستهداف مسيء ومتعمد لمشاعر المسلمين حول العالم.

إدانة اقتحام السفارة السويدية في بغداد
وشددت الوزارة على أن حماية السلطات السويدية لمثل هذه الأفعال غير مقبول ويتنافى مع قيم الحوار واحترام المقدسات والثقافات، داعية المجتمع الدولي التصدي والوقوف بحزم ضد هذه «الأفعال المشينة»، وأن نقف موحدين في مواجهة تنامي التيارات المتطرفة التي تهدد التعايش السلمي بين الشعوب والثقافات وتماسك المجتمعات.

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في سياق متصل، دانت حكومة الوحدة الوطنية اقتحام السفارة السويدية في بغداد، و«ما يمثله ذلك من انتهاك للأعراف الدبلوماسية الدولية وتدعو الي ضبط النفس والتحلي بأخلاق ديننا الحنيف في حماية السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين».

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