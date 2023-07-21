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باتيلي: تنظيم انتخابات شفافة وشاملة «شرط لإعادة توحيد» ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 04:39 مساء
باتيلي: تنظيم انتخابات شفافة وشاملة «شرط لإعادة توحيد» ليبيا
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي خلال كلمته. (صورة مثبتة من فيديو)
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قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، إن تنظيم انتخابات شفافة وشاملة «شرط لإعادة توحيد» ليبيا، مؤكدا أن الأمم المتحدة تؤيد «تأييدا كاملا» جميع المبادرات الهادفة لدعم المصالحة الوطنية في البلاد.

وأعرب باتيلي، خلال كلمة مسجلة ألقاها في جلسة افتتاح أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، والتي أعلن عن انطلاقها النائب بالمجلس الرئاسي عبداللافي، عن الامتنان للاتحاد الأفريقي وللفريق رفيع المستوى المعني بليبيا لتوليهما مسؤولية ملف المصالحة في ليبيا، التي وصفها بـ«البلد العزيز علي كل الأفارقة».

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وحضر الجلسة رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو أنغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، ووزير خارجية الكونغو جان كلود، وممثل عن جامعة الدول العربية وسفراء الدول الداعمة لاستقرار ليبيا، ومشاركون ليبيون من مختلف التوجهات، بحسب ما نشرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم.

«مهمة صعبة وتتطلب الكثير من الصبر»
وقالت باتيلي، إن الأمم المتحدة ستقدم دعمها الكامل لجميع الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار الدائم في ليبيا وإعادة إعمار «هذا البلد العظيم والجميل»، مشددا على أن «المهمة صعبة وتتطلب الكثير من الصبر»، لكنه يرى أن الاتحاد الأفريقي «القوي بالخبرات الغنية والمتنوعة لشعوب القارة في مجال عمليات المصالحة، سيكون قادرا علي تزويد إخواننا وأخواتنا في ليبيا بالوسائل المنهجية اللازمة»، فيما طالب الوفود الليبية المشاركة في الجلسة بالانخراط بحزم في مبادرة «الخلاص الوطني».

ووجه باتيلي كلمة للمواطنين الليبيين في طرابلس وبرقة وفزان، قائلا «أنتم أبناء نفس هذه الأرض ومواطنون بها، يقع علي عاتقكم واجب تاريخي يتمثل في تضميد الجراح الجسدية والمعنوية التي سببها أكثر من عشرات سنوات من الصراع.. الأمر متروك لكم لإعادة بناء وطنكم الأم معا، ولديكم إمكانات اقتصادية وبشرية هائلة للوصول لهذا الهدف».

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