إردوغان: سأزور ليبيا قريبا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، إنه سيزور ليبيا قريبا، وإنها ربما تكون جولة تشمل بعض دول شمال أفريقيا.

جاء ذلك في تصريحات لإردوغان على متن الطائرة خلال عودته من جولة شملت السعودية وقطر والإمارات وشمال قبرص، وفق وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

ونقلت الوكالة عن إردوغان قوله: «سنعقد لقاءنا الأول مع (ئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو، وأتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية - الإسرائيلية». وأضاف: «تطوير علاقاتنا مع مصر سيعزز من طاقاتنا الاقتصادية، وسأقوم بزيارة ليبيا، وربما تكون جولة تشمل بعض دول شمال أفريقيا».

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إردوغان: علاقات تركيا مع مصر ستتطور بشكل مختلف للغاية

لفت إردوغان أنه لمس من قادة دول الخليج التي زارها ترحيبا بإعلان تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء أخيرا. وقال: «في لقاءاتي الخاصة مع القادة خلال زيارتي دول الخليج، لمست أن الخطوة التي اتخذناها بشأن مصر (رفع العلاقات الدبلوماسية) جعلتهم سعداء حقا، وجميعهم شكرونا بشأن الخطوة».

وبيّن أن الوزراء ورجال الأعمال يطورون العلاقات مع مصر، مؤكدا أن علاقات تركيا مع مصر ستتطور بشكل مختلف للغاية.

أوائل يوليو الجاري، أعلنت تركيا ومصر، في بيان مشترك، رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وترشيح أنقرة صالح موطلو شن سفيرا لها لدى القاهرة، وترشيح مصر عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة.