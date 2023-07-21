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«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 11:35 صباحا
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي، بينما تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا.
- رياح شمالية شرقية تتحول، مساء الجمعة، إلى جنوبية شرقية، وسرعتها بين 5 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا.
- رياح شمالية غربية، وتكون غربية على ساحل شحات، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق؛ لاحتمال ظهور ضباب الليلة.

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