حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 21 يوليو 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة مرتفعة على غالبية مناطق البلاد، اليوم الجمعة، حيث تتجاوز معدلاتها الفصلية.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية شرقية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية على غالبية المناطق.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وقد تنشط أحيانا على بعض المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.
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