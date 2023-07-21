حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 21 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة مرتفعة على غالبية مناطق البلاد، اليوم الجمعة، حيث تتجاوز معدلاتها الفصلية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: شمالية شرقية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وقد تنشط أحيانا على بعض المناطق.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية.