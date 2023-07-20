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«حكومة الوحدة»: إلزام جهات العمل بـ5 إجراءات للحد من المشاكل الصحية للعاملين في درجات الحرارة المرتفعة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يوليو 2023, 08:51 مساء
«حكومة الوحدة»: إلزام جهات العمل بـ5 إجراءات للحد من المشاكل الصحية للعاملين في درجات الحرارة المرتفعة
تشهد درجات الحرارة هذه الأيام ارتفاعا غير مسبوق في عدة مناطق بالعالم. (أرشيفية: الإنترنت)
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ألزمت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، جميع جهات العمل، بضرورة اتخاذ خمس إجراءات للحد من المشاكل الصحية للعاملين والمتعلقة بالعمل أثناء درجات الحرارة المرتفعة، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس.

وتشمل هذه الإجراءات ضرورة: توزيع ساعات العمل مع تجنب ساعات الذروة في النهار، وتحديد ساعات العمل تحت أشعة الشمس في الأوقات الأكثر برودة، وتوفير مياه باردة وسوائل للعاملين مع تجنب المشروبات كثيرة السكر والكافيين وتوفير فترات استراحة كافية.

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كما تشمل الإجراءات ضرورة توفير مناطق ملائمة باردة لجلوس العاملين، ومنحهم فترات استراحة متفرقة في أماكن مظللة وباردة، وتوفير الملابس وأدوات الوقاية من الشمس، والحد من الإجهاد البدني بتوفير معدات كالمظلات في الأماكن المكشوفة.

كما طالبت وزارة العمل والتأهيل على كل منشأة صناعية في قطاع الإنشاءات وما في حكمها، تستخدم أكثر من 20 عاملاً، تعيين مسؤول فني مؤهل للصحة والسلامة المهنية.

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