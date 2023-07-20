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تواصل امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يوليو 2023, 11:07 صباحا
تواصل امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي (صور)
تلاميذ يؤدون امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي، 20 يوليو 2023. (وزارة التعليم)
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تواصلت، صباح الخميس، امتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي لـ86 ألفا و607 تلاميذ في مختلف أنحاء البلاد منهم 47 تلميذا في التعليم الديني و24 من الصم وضعاف السمع.

ويجري تلاميذ التعليم الأساسي امتحانهم اليوم في مادة اللغة الإنجليزية، فيما يبدأ يوم الأحد تلاميذ شهادة التعليم الأساسي الصم وضعاف السمع امتحانهم في مادتي القراءة والنحو والإملاء والتعبير، وتلاميذ شهادة التعليم الأساسي الديني امتحان مادة القرآن الكريم وأحكامه، وفق بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأجرى تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وتلاميذ شهادة التعليم الديني يومي الأحد والإثنين امتحانات الدور الثاني في مواد الحاسوب والكتابة والإملاء والخط في مدارسهم، وتحت إشراف معلمي المواد بالمدارس.

حكومة الدبيبة: استمرار امتحانات الدور الثاني الخميس المقبل
حكومة الوحدة: الأربعاء عطلة لمناسبة رأس السنة الهجرية والخميس إجازة من الرصيد السنوي
المقريف: العام الدراسي الجديد ينطلق في 3 سبتمبر المقبل
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي

واعتمد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومدير المركز الوطني للامتحانات في الرابع من يوليو الجاري، نتيجة الدور الأول لامتحانات لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بنسب نجاح بلغت 53.88% لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، و56.48% للتخصص الديني و68% للصم وضعاف السمع.

استمرار امتحانات الدور الثاني رغم العطلة
وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارا باستمرار المؤسسات التعليمية في إجراء امتحانات الدور الثاني للطلبة اليوم الخميس 20 من يوليو.

ونص قرار الدبيبة رقم «311» لسنة 2023، على «استثناء من قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن عطلة رأس السنة الهجرية، تستمر المؤسسات التعليمية يوم الخميس في إجراء امتحانات الدور الثاني للطلبة الممتحنين».

وأصدر الدبيبة قرارا رقم «308» لسنة 2023 نص على أن «الأربعاء 19 يوليو عطلة رسمية لعيد رأس السنة الهجرية في المؤسسات والمرافق العامة كافة، ومنح إجازة لجميع الجهات العامة يوم الخميس 20 يوليو تخصم من رصيد الإجازة السنوية للموظف».

تلاميذ يؤدون امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي، 20 يوليو 2023. (وزارة التعليم)
تلاميذ يؤدون امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي، 20 يوليو 2023. (وزارة التعليم)
تلاميذ يؤدون امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي، 20 يوليو 2023. (وزارة التعليم)
تلاميذ يؤدون امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي، 20 يوليو 2023. (وزارة التعليم)
تلاميذ يؤدون امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي، 20 يوليو 2023. (وزارة التعليم)
تلاميذ يؤدون امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي، 20 يوليو 2023. (وزارة التعليم)
تلاميذ يؤدون امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي، 20 يوليو 2023. (وزارة التعليم)
تلاميذ يؤدون امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي، 20 يوليو 2023. (وزارة التعليم)
تلاميذ يؤدون امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي، 20 يوليو 2023. (وزارة التعليم)
تلاميذ يؤدون امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي، 20 يوليو 2023. (وزارة التعليم)
تلاميذ يؤدون امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي، 20 يوليو 2023. (وزارة التعليم)
تلاميذ يؤدون امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي، 20 يوليو 2023. (وزارة التعليم)
تلاميذ يؤدون امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي، 20 يوليو 2023. (وزارة التعليم)
تلاميذ يؤدون امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي، 20 يوليو 2023. (وزارة التعليم)
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