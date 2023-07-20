«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي، ويتراوح ارتفاع الموج على طول الساحل بين 0.25 و1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، تتراوح سرعتها بين 05 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل من مصراتة إلى سرت؛ وذلك لاحتمال ظهور ضباب الليلة وفي الصباح الباكر.