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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 20 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يوليو 2023, 08:45 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 20 يوليو 2023)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على شمال غرب وجنوب ليبيا، اليوم الخميس، مع رياح نشطة على بعض مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة: 
- حالة السماء: صافية. 
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية على الساحل، وبين 40-43 درجة على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد: 
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- حالة السماء: صافية. 
- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة:
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية. 

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