حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 20 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على شمال غرب وجنوب ليبيا، اليوم الخميس، مع رياح نشطة على بعض مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية على الساحل، وبين 40-43 درجة على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.