حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 20 يوليو 2023)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على شمال غرب وجنوب ليبيا، اليوم الخميس، مع رياح نشطة على بعض مناطق الشمال الشرقي.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية على الساحل، وبين 40-43 درجة على الدواخل.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة:
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.
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