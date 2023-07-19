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المنقوش وباتيلي يبحثان جهود دعم إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 02:51 مساء
المنقوش وباتيلي يبحثان جهود دعم إجراء الانتخابات
لقاء المنقوش وباتيلي في طرابلس، 19 يوليو 2023. (وزارة الخارجية)
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بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الجهود المبذولة لدعم «إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية».

جاء ذلك خلال استقبال المنقوش لباتيلي بديوان الوزارة في طرابلس، حيث قدم المبعوث الأممي «إحاطته حول المشاورات السياسية التي تجريها البعثة مع الأطراف الليبية والدولية حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأشار البيان إلى تجديد الطرفين «تأكيدهما على ضرورة تكثيف المشاورات، ودعم كل الجهود الرامية لإجراء الانتخابات على أسسٍ قانونية متينة وتوافقٍ واسع بين جميع الأطراف».

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وأمس الثلاثاء، أطلع باتيلي، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على «نتائج مشاوراته السياسية الأخيرة، لإيجاد آلية تشاورية تمكن من كسر الجمود الحالي»، وذلك خلال لقاء بينهما في العاصمة طرابلس يعد الثاني في غضون أقل من أسبوع.

وأكد باتيلي «شراكة البعثة مع المجلس الرئاسي بوصفه مؤسسة ليبية محايدة تعمل مع كل الأطراف»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

ويأتي لقاء باتيلي والمنفي بعد أيام من إعلان الأول عزمه إطلاق مسار تفاوضي جديد بين المؤسسات والأطراف الرئيسية في ليبيا، لحسم الخلافات القائمة حول العملية السياسية، والدفع نحو إجراء الانتخابات.

وقدم المبعوث الأممي «إحاطة حول آخر الترتيبات مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الأمني، قبل اجتماعها في مدينة بنغازي هذا الأسبوع»، مجددا دعمه عمل الرئاسي على تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الإنفاق قبل انعقاد أول اجتماعاتها، حسب المجلس الرئاسي.

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