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خبير ليبي يحذر من استمرار غموض التشريعات المالية وغياب الميزانيات المعتمدة

القاهرة - بوابة الوسط: علاء حموده الأربعاء 19 يوليو 2023, 11:32 صباحا
خبير ليبي يحذر من استمرار غموض التشريعات المالية وغياب الميزانيات المعتمدة
منشآت نفطية بحقل الشرارة. (أرشيفية: شركة أكاكوس للعمليات النفطية)
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حذر خبير اقتصادي ليبي من استمرار «غموض التشريعات المالية وعدم وجود ميزانيات معتمدة» في ليبيا، بعد أيام من انتهاء أزمة إغلاق استمر 48 ساعة لحقلي «الشرارة» و«الفيل» نهاية الأسبوع الماضي، ردًا على احتجاز وزير المالية السابق فرج بومطاري.

وقال الخبير النفطي محمد أحمد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «سوف يؤدي هذا الغموض إلى احتقان داخلي وربما غضب خارجي يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الوطني بصورة عامة».

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ويوم السبت الماضي، أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة استئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي في حقلي «الشرارة» الذي تديره شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، و«الفيل» الذي تديره شركة مليتة للنفط والغاز، بعد إيقاف عمليات الإنتاج بهما منذ الخميس الماضي.

هل تحدث إغلاقات نفطية جديدة في ليبيا؟
لكن الخبير الاقتصادي محمد أحمد استبعد «حدوث إغلاقات جديدة في المنشآت النفطية الليبية»، وقال «أظن احتمالات حدوث إغلاقات جديدة باتت ضعيفة، فالحالة الاقتصادية حساسة جدًا، والليبيون لم يعد يستطيعون تحمل تبعات إغلاق جديد».

وقبل إطلاقه السبت الماضي، أثار توقيف واحتجاز بومطاري لدى وصوله مطار معيتيقة قبل أيام ردود فعل واسعة داخل ليبيا، رافقتها تهديدات بإغلاق حقول نفطية وقطع المياه، فيما توقف الإنتاج فعليًا في حقلي الشرارة والفيل.

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