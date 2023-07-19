تحذير من رياح نشطة على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى بحرية نشطة إلى قوية، مساء الأربعاء، على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وتتراوح سرعتها ما بين 25 - 35 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا إلى صافية مساء غد.
- الرياح متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس، وشمالية غربية على باقي الساحل، وتتراوح سرعتها بين 5 عقد و10 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة على معظم الساحل الغربي، وذلك لاحتمال ظهور ضباب الليلة وفى الصباح الباكر.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات، وصافية على باقي الساحل.
- الرياح شمالية غربية إلى بحرية على معظم الساحل، وشمالية شرقية إلى جنوبية غربية على ساحل شحات، وتتراوح سرعتها بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل مساء اليوم إلى ما بين 25 - 35 عقدة على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة على ساحل رأس لانوف ودرنة؛ وذلك لاحتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر.
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