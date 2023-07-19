تحذير من رياح نشطة على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى بحرية نشطة إلى قوية، مساء الأربعاء، على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وتتراوح سرعتها ما بين 25 - 35 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا إلى صافية مساء غد.

- الرياح متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس، وشمالية غربية على باقي الساحل، وتتراوح سرعتها بين 5 عقد و10 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة على معظم الساحل الغربي، وذلك لاحتمال ظهور ضباب الليلة وفى الصباح الباكر.