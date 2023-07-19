فرنسا تدعم مراكز «بيتي» لتعليم الأطفال بـ600 ألف يورو

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

قدمت فرنسا 600 ألف يورو، لدعم مراكز «بيتي» التعليمية للأطفال في ليبيا، على ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وأوضحت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء، أن الشراكة مع فرنسا تستهدف التعامل مع الاحتياجات الملحة للأطفال الأكثر هشاشة في ليبيا عبر تقديم المساعدات التعليمية الحيوية والحماية، مع التركيز على التماسك الاجتماعي والمهارات.

وقال ممثل «يونيسف» في ليبيا، ميشيل سيرفادي: «نحن ممتنون للغاية لحكومة فرنسا، لإسهاماتها السخية لمراكز بيتي في ليبيا. سيكون هذا التمويل مفيدا في تزويد الأطفال الضعفاء بالخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والحماية والدعم النفسي والاجتماعي».

فرنسا تدعم مراكز «بيتي»

من جهته، أوضح السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج: «في إطار سياستها لإرساء الاستقرار في ليبيا، تقدم السفارة الفرنسية دعما إلى يونيسف، وتدعم أنشطتها ذات التأثير الإيجابي على المجتمعات المحلية، خصوصا الأكثر هشاشة».

- «يونيسيف»: نسعى للحصول على 4.7 مليون دولار لمساعدة المدنيين في مناطق اشتباكات العاصمة

- يونيسيف تطلق مركز «بيتي» في مصراتة لدعم الأطفال

- فرنسا تدعم 3 مشاريع في ليبيا بمبلغ 876 ألف يورو

وأضاف: «السفارة الفرنسية تدعم مشروع مراكز بيتي، وخصصت 600 ألف يورو لها هذا العام، للحماية والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال».

برزت مراكز «بيتي» كمساحات حيوية لتلبية الاحتياجات المتعددة الأوجه للأطفال الأكثر هشاشة، حيث توفر تلك المراكز التعليم الرسمي وغير الرسمي، والدعم النفسي والاجتماعي، والخدمات المتخصصة، فضلا عن المهارات الحياتية للمراهقين والشباب.

40 ألف طفل استفادوا من مراكز «بيتي» في ليبيا

استفاد أكثر من 40 ألف طفل، العام الماضي، من الدعم الشامل الذي تقدمه مراكز «بيتي» التي تتمركز في ثماني مناطق حول ليبيا، بينها العاصمة طرابلس ومصراتة وزوارة وأجدابيا وبنغازي وسبها.

ومن المقرر أن تفتتح «يونيسف» وشركاؤها هذا العام سبعة مراكز إضافية في طرابلس ومصراتة وسبها وبنغازي ودرنة وأجدابيا، وكذلك خمسة مراكز صديقة للأطفال والشباب في سبها وأوباري وغات وبراك والكفرة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني.

«يونيسف» تسهم في تعزيز قدرات وزارتي التعليم والتضامن الاجتماعي

إلى جانب توفير الدعم التعليمي المباشر، لفتت «يونيسف» إلى الالتزام بالانخراط بشكل مباشر في تعزيز قدرات وزارتي التعليم والتضامن الاجتماعي، وتقديم الدعم التقني لهما، بما يشمل تطوير إستراتيجية مستدامة لنموذج مركز «بيتي»، وتعزيز المرونة الطويلة الأجل.

ولفتت «يونيسف» إلى أن 52% من الشعب الليبي من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 – 31 عاما، و31% تقل أعمارهم عن 15 عاما.