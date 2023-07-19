حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 19 يوليو 2023)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس مستقرا على أغلب مناطق ليبيا، مع رياح نشطة نسبيا، مساء الأربعاء، على بعض مناطق الشمال الشرقي.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على بعض المناطق الساحلية مساء، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى طرابلس.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و41 درجة على الدواخل، وتسجل ارتفاعا، غدا، على المناطق الساحلية.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على درنة.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية غربية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و41 درجة.
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