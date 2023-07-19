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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 19 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 09:32 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 19 يوليو 2023)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس مستقرا على أغلب مناطق ليبيا، مع رياح نشطة نسبيا، مساء الأربعاء، على بعض مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على بعض المناطق الساحلية مساء، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى طرابلس.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و41 درجة على الدواخل، وتسجل ارتفاعا، غدا، على المناطق الساحلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على درنة.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية غربية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و41 درجة.

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