حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 19 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس مستقرا على أغلب مناطق ليبيا، مع رياح نشطة نسبيا، مساء الأربعاء، على بعض مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على بعض المناطق الساحلية مساء، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى طرابلس.

- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و41 درجة على الدواخل، وتسجل ارتفاعا، غدا، على المناطق الساحلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على درنة.

- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية.