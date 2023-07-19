لأول مرة منذ 4 سنوات.. مخازن الإمداد تتسلم شحنة من أدوية زراعة الكلى

القاهرة - بوابة الوسط

تسلّمت مخازن جهاز الإمداد الطبي، اليوم الثلاثاء، شحنة من أدوية زراعة الكلى نوع «Ciclosporina» الموردة من شركة «Basi» والمصنعة في البرتغال، وذلك بتعليمات مباشرة من نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح.

وتعد هذه الشحنة هي الأولى من نوعها منذ عام 2019؛ وذلك بعد تعليمات أبوجناح للجنة المعنية بضرورة توفير الدواء للمرضى والتقليل من معاناتهم، بحسب منشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وقام المختصون بالمخازن بحفظ الشحنة وفق الطرق المتبعة داخلها إلى حين منح الإذن بالتوزيع بعد إجراء الجهات الرقابية المختصة إجراءات المعايرة.

عينة من شحنة من أدوية زراعة الكلى نوع «Ciclosporina» (وزارة الصحة)