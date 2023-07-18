«التطورات في ليبيا» ضمن المشاورات السياسية بين مصر وقطر

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت لجنة التشاور السياسية بين وزارتي خارجية قطر ومصر اجتماعها الثاني في الدوحة، أول أمس الأحد، وتناولت عدة ملفات من بينها التطورات في ليبيا، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

ترأس الجانب المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، السفير علاء موسى، ومن الجانب القطري مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، د.محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وذلك بحضور سفير مصر لدى قطر، عمرو الشربيني.

وأضاف البيان أن الاجتماع شهد حوارًا مستفيضًا حول عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأزمة السودانية والتنسيق المصري- القطري إزاءها والذي تجلى في المبادرة الإنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني، بجانب القضية الفلسطينية وجهود تهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة، فضلًا عن غيرها من القضايا ذات الأولوية، ومن بينها التطورات في ليبيا وسورية والأزمة الأوكرانية.

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الخارجية المصرية: توافق رؤى البلدين لتحقيق الاستقرار في المنطقة

وأوضحت الخارجية المصرية أن الاجتماع «شهد توافق وجهات نظر ورؤى البلدين إزاء العديد من الموضوعات، مما يعد دلالة على سعي الجانبين الجاد والمستمر نحو تطوير العلاقات بينهما والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة».

كما شدد الجانبان خلال الاجتماع على «أهمية العمل العربي المشترك بما يضمن تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، واتفقا على استمرار التنسيق المشترك بينهما ثنائيًا وإقليميًا لما فيه مصلحة البلدين والمنطقة».

وأعلنت قطر ومصر في 29 مارس من العام الماضي، في بيان مشترك، قرارهما تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

وجاء الإعلان خلال اجتماع عُقِد في القاهرة بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وتناول الاجتماع آنذاك بحث العلاقات بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.