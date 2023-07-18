  • Alwasat News
Atwasat

«التطورات في ليبيا» ضمن المشاورات السياسية بين مصر وقطر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 11:12 مساء
«التطورات في ليبيا» ضمن المشاورات السياسية بين مصر وقطر
جانب من انعقاد الاجتماع الثاني للجنة التشاور السياسية بين قطر ومصر، الثلاثاء 18 يوليو 2023 (الخارجية المصرية)
alwasat radio

عقدت لجنة التشاور السياسية بين وزارتي خارجية قطر ومصر اجتماعها الثاني في الدوحة، أول أمس الأحد، وتناولت عدة ملفات من بينها التطورات في ليبيا، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

ترأس الجانب المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، السفير علاء موسى، ومن الجانب القطري مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، د.محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وذلك بحضور سفير مصر لدى قطر، عمرو الشربيني.

وأضاف البيان أن الاجتماع شهد حوارًا مستفيضًا حول عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأزمة السودانية والتنسيق المصري- القطري إزاءها والذي تجلى في المبادرة الإنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني، بجانب القضية الفلسطينية وجهود تهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة، فضلًا عن غيرها من القضايا ذات الأولوية، ومن بينها التطورات في ليبيا وسورية والأزمة الأوكرانية.

- لجنة التشاور السياسية بين وزارتي خارجية مصر وقطر تعقد اجتماعها الأول في القاهرة

الخارجية المصرية: توافق رؤى البلدين لتحقيق الاستقرار في المنطقة
وأوضحت الخارجية المصرية أن الاجتماع «شهد توافق وجهات نظر ورؤى البلدين إزاء العديد من الموضوعات، مما يعد دلالة على سعي الجانبين الجاد والمستمر نحو تطوير العلاقات بينهما والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة».

كما شدد الجانبان خلال الاجتماع على «أهمية العمل العربي المشترك بما يضمن تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، واتفقا على استمرار التنسيق المشترك بينهما ثنائيًا وإقليميًا لما فيه مصلحة البلدين والمنطقة».

وأعلنت قطر ومصر في 29 مارس من العام الماضي، في بيان مشترك، قرارهما تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

وجاء الإعلان خلال اجتماع عُقِد في القاهرة بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وتناول الاجتماع آنذاك بحث العلاقات بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد النفط؟

شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد ...
«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج

«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج
«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع

«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع
كاركاتير خيري - خالد المشري

كاركاتير خيري - خالد المشري
تتويج الأهلي بنغازي في ختام دوري رباعي السلة.. الثلاثاء

تتويج الأهلي بنغازي في ختام دوري رباعي السلة.. الثلاثاء
السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع وقفا شاملا لإطلاق النار

السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع ...
ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة

ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة
ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا

ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا
حنين الهنشيري تحصد مقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن القلعة

حنين الهنشيري تحصد مقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن القلعة
بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس

بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي

رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي
غوندوغان: تشافي شخصية فريدة ولم أخفي السر على غوارديولا

غوندوغان: تشافي شخصية فريدة ولم أخفي السر على غوارديولا
نجم توتنهام سون هيونغ مين: المال مهم لكني اعتذرت للدوري السعودي

نجم توتنهام سون هيونغ مين: المال مهم لكني اعتذرت للدوري السعودي
فيردر بريمن الألماني يعرض 20 مليون يورو للاستغناء عن هداف «بوندسليغا» فولكروج

فيردر بريمن الألماني يعرض 20 مليون يورو للاستغناء عن هداف «بوندسليغا» فولكروج
«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور نخبة محللي «Wtv»

«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور ...
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي طرابلس باللقب 13 وسط عقوبات مالية

«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي طرابلس باللقب 13 وسط ...
شاهد.. نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يصيب حفرة جولف بضربة واحدة

شاهد.. نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يصيب حفرة جولف بضربة واحدة
«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون

«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باتيلي يطالب الأطراف الليبية بعدم استخدام النفط كسلاح في الصراع القائم
باتيلي يطالب الأطراف الليبية بعدم استخدام النفط كسلاح في الصراع ...
المنفي والدبيبة يؤكدان التعاون الإيجابي بين مؤسسات الدولة لنجاح عمل لجنة الإنفاق العام
المنفي والدبيبة يؤكدان التعاون الإيجابي بين مؤسسات الدولة لنجاح ...
الدبيبة يؤكد للمنفي دعمه للجنة المالية العليا وإطلاع كل الأطراف على عدالة الإنفاق الحكومي
الدبيبة يؤكد للمنفي دعمه للجنة المالية العليا وإطلاع كل الأطراف ...
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بجهود المجلس الرئاسي في 3 ملفات
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بجهود المجلس الرئاسي في 3 ...
مجلس النواب يصدر قانون نقل اختصاص الانتخابات البلدية إلى «المفوضية العليا»
مجلس النواب يصدر قانون نقل اختصاص الانتخابات البلدية إلى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي...
المزيد
«التطورات في ليبيا» ضمن المشاورات السياسية بين مصر وقطر
«التطورات في ليبيا» ضمن المشاورات السياسية بين مصر وقطر...
الحويج يصدر قرارا بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات
الحويج يصدر قرارا بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات...
شاهد في «تغطية خاصة»: لماذا ألغى القضاء نتائج انتخابات البيضاء وإجدابيا؟
شاهد في «تغطية خاصة»: لماذا ألغى القضاء نتائج انتخابات ......
مجلس النواب يصدر قانون نقل اختصاص الانتخابات البلدية إلى «المفوضية العليا»
مجلس النواب يصدر قانون نقل اختصاص الانتخابات البلدية إلى ......
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بجهود المجلس الرئاسي في 3 ملفات
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بجهود المجلس الرئاسي ......
المزيد