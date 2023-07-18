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وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بجهود المجلس الرئاسي في 3 ملفات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 08:45 مساء
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بجهود المجلس الرئاسي في 3 ملفات
المنفي ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو. (الإنترنت)
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أشادت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، بجهود المجلس الرئاسي الرامية لدعم ملفات المصالحة الوطنية والانتخابات وتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، مساء اليوم الثلاثاء، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وقدمت ديكارلو خلال الاتصال شكرها للمنفي والمجلس الرئاسي «للجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد، وخاصة في ملفي المصالحة الوطنية ودعم الانتخابات»، مؤكدةً دعمها قرار المجلس الرئاسي بشأن تشكيل اللجنة المالية العليا لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية بمشاركة كل الأطراف الليبية.

لقاء المنفي مع الدبيبة وباتيلي
واجتمع المنفي في وقت سابق اليوم، مع كل من الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي بديوان المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بديوان مجلس الوزراء.

وناقش المنفي مع الدبيبة وباتيلي، ملفات الانتخابات وسبل توحيد الجهود المحلية والدولية لدعم تنفيذ هذا الاستحقاق الذي ينتظره الليبيون، بالإضافة إلى دور اللجنة المالية العليا التي شكلها المجلس الرئاسي قبل أيام.

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