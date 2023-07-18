باتيلي يطالب الأطراف الليبية بعدم استخدام النفط كسلاح في الصراع القائم

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، الأطراف الليبية بضرورة العمل «على ضمان عدم استخدام النفط كسلاح في الصراع القائم، وعدم الزج به في أي نزاعات سياسية أو اجتماعية».

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر» وشاركتها البعثة الأممية عبر منصاتها الإعلامية، مساء الثلاثاء، عقب لقائه مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بمقر المؤسسة في وقت سابق اليوم.

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وقال باتيلي في تغريدته إنه تباحث مع بن قدارة «حول الأهمية البالغة للحفاظ على وحدة وحيادية ونزاهة هذه المؤسسة الوطنية، باعتبارها ركيزة حيوية وأساسية لدعم الاقتصاد الليبي»، لافتًا إلى أنه شدد أيضًا «على الضرورة الملحة للنأي بقطاع النفط عن الاستقطاب السياسي».

وبحسب بيان مؤسسة الوطنية للنفط، فإن باتيلي أكد لـ بن قدارة دعم الأمم المتحدة جهود المؤسسة الرامية «للحفاظ على إنتاج وتصدير النفط الليبي»، مؤكدًا «أهمية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة أساسية لاقتصاد ليبيا واستقرارها».