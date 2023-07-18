الأمم المتحدة تدعم جهود مؤسسة النفط للحفاظ على الإنتاج والتصدير الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، دعم المنظمة الدولية جهود المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على إنتاج وتصدير النفط الليبي، وفق ما نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء تأكيد باتيلي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة، في مكتبه بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس.

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وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن لقاء بن قدارة وباتيلي جرى خلاله مناقشة أهمية ضمان استمرار إنتاج وتصدير النفط الليبي، وكذلك الحاجة إلى معالجة التحديات التي تواجه المؤسسة.

وأكد باتيلي لـ بن قدارة «أهمية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة أساسية لاقتصاد ليبيا واستقرارها»، فيما شكر بن قدارة المسؤول الأممي على دعمه وأكد التزام المؤسسة بالعمل مع الأمم المتحدة لضمان استمرار إنتاج وتصدير النفط الليبي.