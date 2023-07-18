«المالية»: إحالة رواتب يوليو إلى المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، إحالة رواتب شهر يوليو الجاري إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته الإدارة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، دون أن تذكر مزيد التفاصيل.

زيادة مرتبات أكثر من 270 ألف موظف خلال يونيو

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زيادة رواتب أكثر من 270 ألف موظف خلال يونيو

وأعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة زيادة رواتب 270 ألف موظف خلال شهر يونيو الماضي، وذلك بعد إجراء تعديلات إدارية تخصهم.

وزادت رواتب 180 ألفا و958 موظفا بعد تعديل الدرجة الوظيفية، إضافة إلى 19 ألفا و422 موظفا جرت معالجة أوضاعهم إداريا، و78 ألفا و918 موظفا حصلوا على العلاوة السنوية، حسب منشور على صفحة منصة «حكومتنا» الرسمية على موقع «فيسبوك».