تحذير من رياح نشطة على ساحل البريقة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، مساء الثلاثاء، على ساحل البريقة وساحل درنة، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا.
- رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس؛ وذلك لاحتمال ظهور ضباب الليلة وفى الصباح الباكر.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر غدا على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات.
- الرياح شمالية غربية بوجه عام، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة مساء اليوم على ساحل البريقة وساحل درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
تعليقات