تحذير من رياح نشطة على ساحل البريقة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، مساء الثلاثاء، على ساحل البريقة وساحل درنة، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا.

- رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس؛ وذلك لاحتمال ظهور ضباب الليلة وفى الصباح الباكر.