حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 18 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر نسبيا على أغلب مناطق ليبيا، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية، بينما تكون بين 37 و43 درجة مئوية على مناطق الدواخل والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى طرابلس.

- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و41 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.