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في ذكرى إخفاء سرقيوة واغتيال البركاوي.. منبر المرأة الليبية يدين تطبيع إسكات أصوات النساء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 08:01 مساء
في ذكرى إخفاء سرقيوة واغتيال البركاوي.. منبر المرأة الليبية يدين تطبيع إسكات أصوات النساء
منبر المرأة الليبية يصدر بيانا في ذكرى إخفاء سهام سرقيوة واغتيال فريحة البركاوي، الإثنين 17 يوليو 2023
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دان منبر المرأة الليبية من أجل السلام، اليوم الإثنين، تطبيع إسكات أصوات النساء في ليبيا، وذلك في ذكرى مرور أربع سنوات على الإخفاء القسري للنائبة سهام سرقيوة في بنغازي في 17 يوليو 2019، والتي وقع اختفاؤها في يوم صادف الذكرى الخامسة لاغتيال عضو المؤتمر الوطني العام فريحة البركاوي في درنة في 17 يوليو 2014.

وذكر منبر المرأة الليبية أن أربع سنوات مرت على الاختفاء القسري لعضو مجلس النواب سهام سرقيوة، في بنغازي، ولم تُجر السلطات الليبية أي تحقيق حتى الآن حول القضية، وسط مخاوف كبيرة وتسريبات بشأن اغتيالها.

منبر المرأة الليبية: نشوء ثقافة الإفلات من العقاب في ليبيا
وأضاف المنبر، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن هاتين البرلمانيتين الشجاعتين اغتيلتا بسبب دعوتهما لإنهاء الحرب وللتداول السلمي للسلطة، لافتاً إلى أن الإخفاق في التحقيق الملائم في اغتيالات النساء مثل فريحة البركاوي وسلوى بوقعيقيص وغيرهن أدى إلى نشوء ثقافة الإفلات من العقاب في ليبيا.

وأوضح أن الاعتداءات على النساء البارزات والمدافعات عن حقوق الإنسان أصبح أمراً طبيعياً، مذكراً في الوقت نفسه بإصدار البعثة الأممية إلى ليبيا بياناً بشأن اختفاء سهام سرقيوة، مؤكداً أن «إسكات أصوات النساء في مواقع صنع القرار لن يتم التسامح معه»، لكن المنبر اعتبرها «كلمات جوفاء»، إذ إنه «من دون اتخاذ إجراءات متضافرة لمحاسبة قتلة السياسيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، أظهر العالم أنه سيتسامح مع إسكات أصوات النساء في مناصب صنع القرار».

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اغتيال حنان البرعصي
وذكّرت المنظمة الحقوقية باغتيال المحامية والناشطة البارزة حنان البرعصي وسط مدينة بنغازي في 10 نوفمبر 2020 في وضح النهار، حيث عُرف عن البرعصي انخراطها السياسي وانتقادها لانتهاكات حقوق الإنسان والفساد المزعوم من قبل السلطات في شرق ليبيا والميليشيات التابعة لها.

وتابع البيان أن مقتل البرعصي جاء في الوقت الذي كان يعقد فيه منتدى الحوار السياسي الليبي جولته الأولى في تونس بهدف إنهاء الصراع والتحضير للانتخابات الوطنية، مما يؤكد أهمية ضمان المساءلة والعدالة في البلاد، مؤكداً أنه «لا يمكن أن يكون هناك انتقال ديمقراطي حقيقي في ليبيا حتى يتم ضمان الأمن الأساسي وحقوق الإنسان».

ودان منبر المرأة الليبية للسلام الامتناع عن الإجراءات التي تؤدي إلى تطبيع إسكات أصوات النساء في ليبيا، داعياً السلطات الليبية إلى التحقيق في القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري للنساء السياسيات ومحاسبة الجناة، مطالباً أيضاً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب في ليبيا قبل أن تحصد المزيد من الضحايا.

منبر المرأة الليبية يحدد «مفاتيح السلام»
وفي سياق متصل، دعا منبر المرأة الليبية إلى نهج شامل «مفاتيح السلام» الذي يشمل تدابير وقائية وحماية ومساءلة، جنباً إلى جنب مع تدابير المشاركة لضمان مشاركة المرأة السياسية الكاملة والهادفة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في ليبيا.

وعلى صعيد المشاركة، ينادي المنبر بضرورة أن تضمن التشريعات الانتخابية تمثيل المرأة بنسبة 30% على الأقل ومشاركة وتمثيل النازحين والأقليات الثقافية، وضمان إصدار السلطات الليبية على وجه السرعة لوائح تتوافق مع التزام ليبيا بحماية حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

كما يشير إلى ضرورة محاسبة المخربين، وفرض عقوبات على مفسدي العملية السياسية الذين يعرقلون العملية الانتخابية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2570، ومراقبة الانتخابات من قبل ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، لضمان أن تكون الانتخابات ذات مصداقية وشفافية، بالإضافة إلى ضمان تمكين منظمات المجتمع المدني من المشاركة في مراقبة الانتخابات.

وأكد المنبر ضرورة عقد ملتقى مصالحة وطنية، يجمع بين أصحاب المصلحة الاجتماعيين والسياسيين الرئيسيين، ويتماشى ذلك مع صياغة ميثاق وطني يضمن قبول جميع أصحاب المصلحة وقبول نتائج الانتخابات.

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