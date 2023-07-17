الليلة في «وسط الخبر»: ليبيا.. كرة القدم لعنة أخرى بعد النفط

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، الخلاف الذي رافق الجولة الأخيرة من منافسات دوري التتويج السداسي الذي أُقيم في تونس، واعتمدت لجنة المسابقات تتويج الأهلي طرابلس بطلا للنسخة الحالية للدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2022 - 2023، ومعاقبة فريقي الاتحاد والأهلي بنغازي، بسبب انسحاب الأول أمام الأهلي طرابلس، والأهلي بنغازي أمام أبوسليم.

لكن تلك الأجواء لم تمر من دون اعتراض فريق الأهلي بنغازي، وسط جدل آخر حول إقالة رئيس لجنة المسابقات فيصل بادي، الذي قال إن اللقاءين جرى تأجيلهما ولم يكن الأمر انسحابًا، بالإضافة إلى مهاجمة رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، والذي بدوره رد في مقطع مصور بأن ما يثار يخالف الحقيقة، وأن الاتحاد لم يتعرض لضغوط من أي طرف، سواء من شرق أو غرب البلاد.

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تزامنت هذه الأجواء مع أزمة أخرى تحركت من الأجواء السياسية إلى الاقتصادية، مع إغلاق حقول نفطية على خلفية اتهامات لجهاز الأمن الداخلي بـ«خطف» وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة فرج بومطاري، الذي أُطلق بعد احتجازه أياما في العاصمة طرابلس.

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