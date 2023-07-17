فصل التيار الكهربائي عن مؤسسات حكومية ومحال تجارية بجنوب طرابلس ضمن خطة ترشيد الاستهلاك

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عن فصل التيار الكهربائي المغذي لعدد من المؤسسات الحكومية والمحلات التجارية والمصانع بجنوب طرابلس، ضمن حملة لترشيد استهلاك الكهرباء خلال الذروة الصيفية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الإدارة العامة للشرطة الكهربائية تواصل تنفيذ الحملة الأمنية التي أطلقتها لترشيد استهلاك الكهرباء خلال الذروة الصيفية.

ولفتت إلى أن فرع الإدارة بطرابلس شرع اليوم، رفقة فرع الإدارة العامة للدعم المركزي جنوب طرابلس والحرس البلدي، في فصل التيار الكهربائي المغدي لعدد من المؤسسات الحكومية والمحلات التجارية والمصانع الواقعة في منطقة جنوب طرابلس، من الشبكة العامة للكهرباء .

خروجات ضمن خطة تحسين أداء الشبكة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، تنفيذ خروجات 11 ك.ف من محطة الحدائق الرئيسية جهد 11/30 ك.ف، إلى محطة مبنى طريق السكة ومحطة المؤسسة الوطنية للنفط ومحطة قصر الملك.

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كذلك نوهت عن «تنفيذ خروجات 11 ك.ف من محطة الحدائق الرئيسة 11/30 ك.ف إلى محطة شارع السيدي»، تحت إشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع طرابلس.

فصل التيار الكهربائي عن مؤسسات حكومية ومحال تجارية بجنوب طرابلس. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الموقتة)