السفير الليبي يبحث مع رئيس «الجوازات» سبل حل مشاكل الجالية الليبية أثناء مغادرة السودان

القاهرة - بوابة الوسط

بحث سفير ليبيا في السودان، رئيس لجنة الأزمة، فوزي بومريز، مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد، سبل حل المشاكل التي تواجه الجالية الليبية لدى مغادرة السودان.

وقال بومريز، إن الجالية الليبية التي وصلت إلى دارفور مؤخرا يقدر عددها بـ70 فردا، مؤكدا تنسيق معاملاتهم وفق التشريعات النافذة في الدولة الليبية وحل المشاكل الإجرائية التي تعرقل دخولهم إلى الأراضي الليبية عبر مدينة الكفرة، خاصة في ظل إقفال منفذ العوينات البري على الحدود الليبية السودانية، بحسب منصة «حكومتنا».

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شهد الاجتماع حضور رئيس مكتب الرقابة العميد أبوالقاسم أبوالهول، ورئيس مكتب العلاقات بمصلحة الجوازات العميد نصر الدين غلاب.

وأكدت السفارة الليبية في السودان، ضرورة أخذ تدابير الحيطة والحذر والالتزام بأماكن الإقامة الآمنة.