الكوني: لا استقرار في ليبيا إلا بانتخابات حرة ونزيهة ترضى بنتائجها جميع الأطراف

القاهرة - بوابة الوسط

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الإثنين، بطرابلس عددا من النخب السياسية والحزبية والأساتذة، والأكاديميين لمناقشة المواضيع التي تلامس الشأن العام، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

ونقلت مصادر المجلس الرئاسي عن الكوني خلال اللقاء تأكيده على أنه لن يكون استقرار في ليبيا إلا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ترضى بنتائجها جميع الأطراف، يكون فيها صوت المواطن هو الفيصل.

إشادات بدور المجلس الرئاسي

وأضافت المصادر أن النخب السياسية أشادت بالمجلس الرئاسي لوقوفه على مسافة واحدة مع الأطراف الليبية، معربة عن ثقتها في قدرته على تحقيق الاستقرار، مستعرضة الرؤى والأفكار والمشاريع التي تساهم في الخروج بليبيا من حالة الانسداد السياسي، وإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يطمح له كل الليبيين.

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بدوره، أشاد الكوني بالرؤى والأفكار التي طُرحت لحل الأزمة الليبية، مؤكدا بأنها سوف تؤخذ بعين الاعتبار، مستعرضا جهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار، ورؤيته عودة العمل بنظام المحافظات لتفتيت المركزية التي أنهكت الدولة.

وأشار إلى أن نظام اللامركزية سيضمن حصول كافة المناطق على حقوقها من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، باعتبارها الحل الأنجع للمساهمة في بناء الإدارة المحلية على أساس سليم يُعتمد عليه في تحقيق الاستقرار.