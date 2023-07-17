الدبيبة يبحث مع «توتال إينرجي» الفرنسية سبل تعزيز التعاون في إنتاج الطاقة الشمسية والغاز والنفط

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع نائب رئيس شركة توتال إينرجي الفرنسية، لورانت فيفر، سبل تعزيز التعاون في إنتاج الطاقة الشمسية والغاز والنفط.

وأكد الدبيبة خلال لقائه اليوم الإثنين، مع «فيفر»، رغبة ليبيا في التعاون والاستثمار مع الشركات العالمية كشركة «توتال»، والتركيز على ملف الطاقة الشمسية بهدف خلق فرص استثمار لرواد العمل مع ليبيا، وتنويع مصادر الطاقة في البلاد، بحسب بيان لمنصة «حكومتنا».

إطلاق مشروع توليد 500 ميغاوات بالطاقة الشمسية

وقدم نائب رئيس شركة «توتال»، إحاطة بالإجراءات التنفيذية لإطلاق مشروع توليد 500 ميغاوات بالطاقة الشمسية المتعاقد عليه بين توتال وجهاز الطاقات المتجددة، وهو مشروع تجريبي.

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كما قدم «فيفر»، تقرير التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط للاستكشاف في مجال النفط والغاز.