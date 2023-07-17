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الدبيبة يبحث مع «توتال إينرجي» الفرنسية سبل تعزيز التعاون في إنتاج الطاقة الشمسية والغاز والنفط

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 04:46 مساء
الدبيبة يبحث مع «توتال إينرجي» الفرنسية سبل تعزيز التعاون في إنتاج الطاقة الشمسية والغاز والنفط
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ونائب رئيس شركة توتال إينرجي الفرنسية، لورانت فيفر. (حكومتنا)
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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع نائب رئيس شركة توتال إينرجي الفرنسية، لورانت فيفر، سبل تعزيز التعاون في إنتاج الطاقة الشمسية والغاز والنفط.

وأكد الدبيبة خلال لقائه اليوم الإثنين، مع «فيفر»، رغبة ليبيا في التعاون والاستثمار مع الشركات العالمية كشركة «توتال»، والتركيز على ملف الطاقة الشمسية بهدف خلق فرص استثمار لرواد العمل مع ليبيا، وتنويع مصادر الطاقة في البلاد، بحسب بيان لمنصة «حكومتنا».

إطلاق مشروع توليد 500 ميغاوات بالطاقة الشمسية
وقدم نائب رئيس شركة «توتال»، إحاطة بالإجراءات التنفيذية لإطلاق مشروع توليد 500 ميغاوات بالطاقة الشمسية المتعاقد عليه بين توتال وجهاز الطاقات المتجددة، وهو مشروع تجريبي.

- الدبيبة لـ«نوفا»: سنوقع اتفاقية جديدة «كبيرة» للنفط والغاز يوليو المقبل

كما قدم «فيفر»، تقرير التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط للاستكشاف في مجال النفط والغاز.

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