14 ألف طفل بسرت يحصلون على التطعيمات الإجبارية للمواليد خلال النصف الأول من 2023

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

قال مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بمنطقة سرت دكتور محمد إدريس، إن كافة التطعيمات الخاصة بالمواليد وحتى عمر عام ونصف متوفرة حاليا بالمرافق الصحية والأولية، مضيفا أن إجمالي عدد المترددين على برنامج التطعيمات للأطفال المواليد حتى سن 18 شهرا بلغ 14.255 طفلا وطفلة في الفترة من أول يناير وحتى 30 يونيو الماضي.

وتابع إدريس، في تصريح له اليوم، أن عدد المراكز والوحدات الصحية المكلفة بإعطاء التطعيمات 14 مرفقا صحيا.

أدوية مرضى السكر متوفرة

وقال إن إجمالي عدد الطعوم المستخدمة فى برنامج التطعيمات الإخبارية للأطفال المواليد خلال هذه الفترة بلغ 41 ألف طعم، موضحا أن أدوية مرضى السكر متوفرة حاليا وجرى استلام شحنة مستلزمات طبية تشغيلية منذ أسبوعين من جهاز الإمداد الطبي فرع الوسطى.

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وقال إن عدد مرضى السكر المسجلين بالمنظومة المركزية بالعيادة المجمعة لمرضى السكر بسرت يبلغ 10 آلاف مريض ومريضة من مختلف الأعمار، مؤكدا أن كافة الأدوية لعلاج مرضى السكر بالأنسولين متوفرة حاليا من أقلام وعادي مع ملاحظة عدم توفر جميع أنواع الحبوب لعلاج مرضى السكر.