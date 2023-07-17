أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (الإثنين 17 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد.

وارتفع سعر الدولار إلى 5.16 دينار مقابل 5.15 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. فيما هبط سعر اليورو إلى 5.68 دينار مقابل 5.71 دينار، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.50 دينار.