المنقوش تبحث مع سفير عمان لدى تونس ترتيبات إعادة فتح السفارة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع سفير عمان لدى تونس هلال بن عبدالله السناني الترتيبات والخطوات اللازمة لإعادة فتح سفارة بلاده في طرابلس.

جاء ذلك خلال استقبالها السناني، اليوم الإثنين، رفقة وفد من وزارة الخارجية العمانية، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- وفد عماني في طرابلس استعدادا لإعادة فتح سفارة بلادهم

- المنقوش تبحث في مسقط تعزيز التعاون بين ليبيا وسلطنة عمان

ورحبت المنقوش بالسفير العماني في أول زيارة له لليبيا، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.

ومن جانبه، نقل السفير تحيات وزير الخارجية العماني للوزيرة، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون المثمر والارتقاء به إلى أفضل المستويات؛ بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين.