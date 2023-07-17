أبوجناح يبحث مع ممثلي شركة هندية استئناف مشروعاتها في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح مع ممثلين عن شركة «سيمبلكس بروجكتس» الهندية استئناف العمل في مشروعاتها المتوقفة بالمنطقة الجنوبية، وذلك ضمن خطة «عودة الحياة» للمشروعات التنموية.

وتناول اللقاء الذي جرى أمس الأحد، إمكانية تنفيذ مشروعات جديدة أيضا في الجنوب لتطوير البنى التحتية، حسب ما جاء على صفحة أبوجناح الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال أبوجناح إن خطة «عودة الحياة» ستشمل مختلف المدن بالمنطقة الجنوبية، في ظل ما تشهده من استقرار أمني، مؤكدا أن الوقت حان لعودة الشركات واستئناف أعمالها، وأن الحكومة تسخر إمكاناتها كافة من أجل استكمال وتنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة.