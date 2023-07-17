«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من البريقة إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة مساء اليوم الإثنين على الساحل من البريقة إلى بنغازي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية متوسطة على الساحل من الخمس إلى سرت الليلة بسبب ظهور ضباب خفيف.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على ساحلي زوارة وطرابلس وشمالية إلى شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة وتكون متوسطة خصوصا على الساحل من الخمس إلى سرت بسبب ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وفى الصباح الباكر.