حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 17 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على معظم مناطق ليبيا، بينما تكون الأجواء معتدلة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و44 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية وبين 37 و41 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 29 و33 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية.